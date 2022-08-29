Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görüldü. 32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

"4 MİLYON EURO BONSERVİSİ VAR"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin takımdan ayrılmak istediğini ve İtalyan golcüyü transfer etmek isteyen takımların 4 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeleri gerektiğini söylemişti. Sancak "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon Euro verir. Transfer sezonu döneminde bir yere gitmezse buraya da emek verecek ve devam edecek. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak. Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak. Gitme ihtimaline karşı Artem Dzyuba'yı aldık. Hatta giderse 1 santrfor daha alacağız. Sonuçta bu kadro Balotelli ile de oynar Balotelli'siz de oynar. Benim olduğum yerde problem olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

ADANA (İHA)



