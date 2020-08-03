Son dakika haberi... Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriç için yeni transfer teklifi
Son dakika Fenerbahçe transfer ve Vedat Muriç haberi... Fenerbahçe'nin bu sezonki en skorer ismi Vedat Muriç ile Lazio ciddi şekilde ilgileniyor. İtalyan ekibi Sarı Lacivertliler'e yeni teklifte bulundu.
Fenerbahçe'de 15 gol kaydeden Kosovalı forvet Vedat Muriç için İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lazio, Vedat Muriç'i kadrosuna katarak forvet opsiyonlarını çoğaltmayı hedefliyor.
Muriç'i İtalya'da sezonu gol kralı olarak tamamlayan Immobile ile birlikte değerlendirmek isteyen Lazio yönetiminin, sarı lacivertli ekiple görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi... (Beinsports)