İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanması planlanan Juventus-Napoli müsabakası, konuk ekibin kadrosundaki koronavirüs vakaları nedeniyle Torino kentine gidememesinden dolayı oynanamamıştı. Maça çıkacağını daha önce açıklayan ev sahibi Juventus ve hakem üçlüsü, karşılaşmanın başlama saati 20.45'te (TSİ 21.45) stattaki yerini almış ve kurallar gereği ilk yarının son anına kadar rakip takımın sahaya çıkması beklenmişti. Torino'ya gidemeyen Napoli takımı ise sahaya çıkamamıştı. İlk yarının bittiği anla beraber hakem Daniele Doveri, maçı tatil ederken, beklenen karar açıklandı.

İtalya Futbol Federasyonu, Juventus maçına çıkamayan Napoli'nin hükmen mağlup ilan edildiğini, 1 puanının silindiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Napoli takımında oyuncular Piotr Zielinski ve Elijf Elmas ile teknik heyetten 1 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Napoli kenti yerel sağlık makamları, karantinada kalınması gerektiğini belirterek mavi-beyazlı ekibin deplasmana gitmesine izin vermemişti.

Buna karşılık, Juventus sahaya çıkacağını açıklarken, Serie A Lig Yönetimi de maçın saatinde başlayacağını ilan etmişti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise rakibi Juventus ve Serie A yönetimine maçın ertelenmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Serie A'da belirlenen kurallar gereği, bir takımda Covid-19 vakalarının çok olması durumunda söz konusu ekip bir seferliğine maç erteleme talep edebiliyor.

İtalyan basınında yer alan haber ve yorumlarda, maça gidemeyeceği belli olan Napoli Kulübünün, erteleme hakkını kullanmak için başvurmadığı ve erteleme kararının lig yönetiminden gelmesini beklediği, ancak lig yönetiminin ise böyle bir adım atmadığı belirtiliyor.

Napoli 2. hafta maçında evinde Genoa'yı ağırlamış ve bu maçın ardından konuk takımda 17 kişide Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Genoa Kulübü, takımda çok sayıda kişide Kovid-19 çıktığı için bu haftaki Torino müsabakasının ertelenmesini talep etmişti.