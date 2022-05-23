Fenerbahçe ’de herkesin merakla beklediği gelişme resmen gerçekleşti. Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulüple her konuda anlaşma sağladı. Böylece Fenerbahçe’nin 2022-23 sezonundaki teknik direktörü artık Jorge Jesus oldu. Portekizli çalıştırıcı sarı-lacivertlilerle, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ’de sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen Fenerbahçe’de bu gelişmenin ardından Jorge Jesus’la da tüm detaylar halledildi, pürüzler giderildi. Çünkü Portekizli teknik direktör, Şampiyonlar Ligi biletini bekliyordu.

Transfer listesi verdi!

Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında ayrıca transfer çalışmaları için de görüşmeler gerçekleşti. 67 yaşındaki çalıştırıcının takımı izlediği, bir rapor sunduğu kaydedildi. Bununla beraber Başkan Ali Koç ve yöneticilere bir transfer listesi verdiği öğrenildi.

En kısa zamanda İstanbul'a geliyor

15-20 Haziran haftası sezonu açmayı planlayan tecrübeli teknik adamın, 19-20 Temmuz’da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına kadar hazır bir kadro istediği vurgulandı. Jesus’un en kısa sürede İstanbul’a geleceği belirtildi. Deneyimli hocanın, teknik ekibi ve ailesiyle beraber İstanbul’da olacağı bildirildi.

67 yaşındaki teknik direktörün 6 kişilik teknik ekibini bozmadan Fenerbahçe’ye getirmesi de bekleniyor.

Kartal rapor sunacak

Süper Lig’de sezonu tamamlayan Fenerbahçe’de mevcut teknik direktör İsmail Kartal bir rapor sunacak. Bu hafta itibariyle sözleşmesi sona eren tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç’a bir rapor hazırlayacak. Hafta içerisinde bu analizlerini Ali Koç’a iletecek olan Kartal, yapılanları, yapılması gerekenleri ve yol haritasını bildiriecek.

Gözler forvette

Jorge Jesus’un Fenerbahçe’deki ilk transfer çalışması forvet hattı üzerine olacak. Jesus’un sarı-lacivertli takımı izleyip bazı raporlar çıkardığı ve hücum bölgesine takviye istediği öğrenildi.

Hatta Jesus ve ekibinin, forvetlerden oluşan bir listeyi de transfer raporunun içine eklediği aktarıldı. Öte yandan Portekiz basınında, Benfica’dan ayrılacak olan Haris Seferovic’in Fenerbahçe’nin listesinde olduğu öne sürüldü. (Milliyet)