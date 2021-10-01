Velodrome Stadı’nın tribünlerinde Galatasaraylı bazı oyuncular, Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından çıplak gözle takip edildi. Bunlardan birisi de Sarı-Kırmızılı ekibin Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan’dı.

İtalyan kulüpleri takipte!

Ligdeki son Göztepe karşılaşmasında harika bir gole imza atan ve Marsilya deplasmanında da takımın hücumdaki kilit isimlerinden olan genç yetenek, İtalyan kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki Milli arada Romanya Milli Takımı forması da giyecek olan Morutan’ın yükselen değeri, Sarı-Kırmızılılar’ın doğru bir yatırım yaptığına şimdiden işaret ediyor. Ancak Rumen oyuncunun dün gece Marsilya karşısındaki performansı, vasatı aşamadı. Buna rağmen temsilcilerin Morutan’ı takibi sürdüreceği öğrenildi.