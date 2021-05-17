Averajla şampiyonluğu kaçıran, 2020-21 sezonunu ikinci olarak tamamlayan Galatasaray'ın tek tesellisi Şampiyonlar Ligi... Devler Ligi biletini kapan Galatasaray, ön elemeleri geçerek gruplara kalmaya çalışacak. Bunun için Galatasaray'ın önünde iki yol bulunuyor. İlk ve en iyi ihtimal; 26 Mayıs'taki finalde Manchester United'ın, Villarreal karşısında Avrupa Ligi'ni kazanması. Kırmızı Şeytanlar, İngiltere Premier Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için Galatasaray, Kupa 1'e üçüncü ön eleme turundan katılacak.

Celtic, Benfica, Shakhtar...

İkinci ihtimal ise; Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan üç rakibi var. 2. ön eleme turunda mücadele ederse Celtic, 3. ön eleme turunda olursa Benfica ve Shakhtar Donetsk. Kesinleşmeyen rakipler içinse liglerindeki puan durumuna göre ihtimaller şu şekilde... 2. Tur için; Sparta Prag, Jablonec, PSV, AZ, R.Wien, Linz, S.Graz, Midtjyland, Brondby, Kopenhag. 3. Tur için; PSG, Monaco, Lyon, S.Moskova, L.Moskova, Brugge, Genk, Anderlecht, Antwerp.

3. tur çok avantajlı

Aslan, 3. ön elemeden Devler Ligi'ne katılırsa, turu geçmese dahi direkt Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Öte yandan bu senaryoda ilk maçını 3-4 Ağustos'ta oynayacak. Ancak 2. turdan başlarsa sezonu erken açacak ve 20-21 Temmuz'da ilk sınavına çıkacak.

2. tur muhtemel rakipleri

İskoçya 2'incisi: Celtic

Çekya 2'incisi: Sparta Prag-Jablonec

Hollanda 2'incisi: PSV-AZ Alkmaar

Avusturya 2'incisi: R. Wien-Linz-Sturm Graz

Danimarka 2'incisi: Midtjylland-Brondby- Kopenhag

3. tur muhtemel rakipleri

Portekiz 3'üncüsü: Benfica

Ukrayna 2'incisi: Shakhtar Donetsk

Fransa 3'üncüsü: PSG-Monaco-Lyon

Rusya 2'incisi: Spartak-Lokomotiv

Belçika 2'incisi: Brugge-Genk- Anderlecht-Antwerp