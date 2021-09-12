Süper Lig 'in 4. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Fenerbahçe 'de sakatlık kabusu yaşanıyor. Ülker Arena'da oynanan maçta ilk olarak 21. dakikada Marcel Tisserand sakatlandı. Sağ bacağını tutan Tisserand, saha içinde yapılan tedavisinin ardından oyuna devam edemezken, 22’nci dakikada yerine Szalai oyuna dahil oldu.

Sarı Lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci de oyuna devam edemedi. Karşılaşmasının 59. dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna dahil olan İrfan Can, topsuz alanda bir süre bekledi. Daha sonra kendini yere bırakan İrfan Can’a saha içinde tedavi uygulandı.

Oyuna devam etmek isteyen İrfan Can, devam edemeyeceğini anladığı zaman değişiklik istedi. İrfan Can Kahveci 73. dakikada oyundan çıkarken yerine Max Meyer dahil oldu.







