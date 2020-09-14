Inter Diego Dodin'le olan sözleşmesini feshetti. 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper artık serbest. Bu sezon transferde nokta atışı hamleler yapan ve aldığı oyuncuların çoğu için bonservis ödemeyen Fenerbahçe'nin de adı Godin transferiyle anılıyordu.

Lemos ve Tisserand'la oynaması ve kadro derinliği için bir tecrübeli stoper daha düşünen Sarı Lacivertliler'in bu transferdeki rakipleri ise İtalya'nın Cagliari ve Fransa'nın Rennes takımları... Uruguaylı stoper geçen sene 36 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.







