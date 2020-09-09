Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Suudia Arabistan'daki takımı olan Al Nassr'dan ayrıldı. Brezilyalı 10 numara şu anda serbest konumda... Fenerbahçe'ye imza attığı 2017/2018 sezonunda iyi bir performans gösteren ve taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan Giuliano 11 milyon euroluk bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuş ve takımına da ciddi şekilde para kazandırmıştı.

Fenerbahçe'nin Giuliano'yla ilgilendiği belirtilirken oyuncunun serbset kalması da ekonomik anlamda zor şartlarda bulunan Sarı lacivertliler için ciddi bir avantaj...







