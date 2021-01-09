Gaziantep FK'da Sumudica'nın yeni sözleşmesi gündemde... Sivasspor ile oynanan ve sahadan mağlup ayrılan kırmızı siyahlılarda teknik patron Sumudica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi ile ilgili gelen soru hakkında çarpıcı cevaplar veren Sumudica, kendisine yapılan yeni teklifin hakaret olduğunu belirtti.

İşte Sumudica'nın açıklamaları:

Maçtan önce herkesin maça konsantre olması gerekirken, kulübümün bana daha iyi bir ücretle yeni bir kontrat teklif ettiği söylendi ama bu doğru değil. Başkanla dün bir toplantı yaptık. Maaşımda %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim.

Oyuncularıma cebimden 80 bin € prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Başkan 'oyunculara veriyorsun da kulüp için neden vermiyorsun?' dedi. Sonra odama geldiler ve 80 bin € fazla teklif ettiler. Bu 80 bin €'yu 8 kişiye bölmemi istediler. Maaşım 600 bin €.

Bana yapılan teklif hakaretti. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim. Kulübe yardım edeceğim.



