Gaziantep Futbol Kulübü ile bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteren Rumen teknik adam Marius Sumudica, Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığını dile getirmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2-1 kaybedilen Sivasspor maçının ardından bomba açıklamalarda bulunan Sumudica'nın Gaziantep kariyeri resmen sona erdi.

Gaziantep ekibi Sumudica ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.









Gaziantep Futbol Kulübü'nde 51 resmi maça çıkan Sumudica, 20 galibiyet, 19 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. Kırmızı Siyahlı ekip, 17 maçta topladığı 31 puanla 4. sırada yer alıyor.

Gaziantep Futbol Kulübü Marius Sumudica'yı neden gönderdi?

İŞTE YAŞANAN SÜREÇ

Yönetim ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri hakkında da konuşan Sumudica, oldukça sert ifadeler kullandı. Kendisinden indirim istendiğinin altını çizen Sumudica, şu ifadeleri kullanmıştı:

‘Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi'

''Kulübümün bana daha iyi bir ücretle yeni kontrat teklif ettiği söylendi. Bu doğru değil… Başkanımla dün bir toplantı yaptık. Başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin Euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri… Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp içinde istedi. ‘Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben onların teklifine henüz bir cevap vermedim. Odama geldiler. Daha sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Ekibim yabancı, biz Türk değiliz dışarıdan geldik. 80 bin Euro artırıma gittiler daha sonra. Bu 80 bin Euro’yu sekiz kişiye bölmem istendi. Benim maaşım sadece 600 bin Euro… Bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum.”





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'Benim başarımın ödülü bu mu?'

Bir gazetecinin ‘para problem değil diyor ancak bütün konuşmaları parayla ilgili. Prim verdim diyor, kulüp prim vermedi diyor' şeklindeki sorusu üzerine Sumudica, “Takım küme mi düşüyor? Benim yaptıklarım ortada… Benim başarımın ödülü bu mu? Maaşımın yüzde 10 düşürülmesi. Eğer size maaşınızın düşürme teklifi gelseydi siz işinize devam eder miydiniz?” yanıtını vermişti.

'Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim'

Sumudica, konuşmasının sonunda, “Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim” demesi üzerine bir basın mensubu ‘Şu an parası yok mu?' diye sordu. Sumudica bunun üzerine ise, “Kulübe yardım edeceğim” şeklinde cevap vermişti.









Başkan Mehmet Büyükekşi çılgına dönmüştü!

Gaziantep FK'da teknik direktör Maruis Sumudica'dın Sivasspor mağlubiyetinin ardından sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün kendisinden para istediğini iddia eden Sumudica'ya cevap gecikmedi. Gaziantep FK Kulübü başkanı Mehmet Büyükekşi maç sonrası sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunmuştu.

"Kimsenin hocası 2 aydır sözleşme konuşmuyor"

Süper Lig'de 21 takım var, bu 21 takım içinden hiçbirinin hocası 2 aydır sözleşme konuşmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Spor ekonomisi çok kötü. Tribünler boş, reklam gelirimiz yok. Biz bu seneki ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Maaşı neyse ödüyoruz.

"Sumudica 1.6 milyon Euro istiyor"

Bizim kendisine toplam ödememiz, yardımcıları dahil 1.2 milyon Euro. Şu an 1.6 milyon Euro istiyor. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Malzemeciden, futbolculara ve yönetime bir başarı varsa ortak başarıdır. Şu oyuncu iyi oynadı da kazandık diye bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? üzde 10 indirim istediğimiz doğru. 2 hoca değiştiren var, 3 hoca değiştiren var. Biz hocamızın arkasında duruyoruz, ona saygı duyuyoruz. Ama bu açıklamalar yanlış. Yaptığı şey talihsizlik.









"Hocamızdan indirim istedik"

Tüm Türkiye'de maaşı ve primleri günü gününe ödeyen tek kulübüz. Bunu da tüm Türkiye bilsin. Biz hocamıza durumumuzu anlattık, indirim istedik. Bunun saygısızlıkla ne alakası var? Barcelona bile zor durumda. Sarı kart gördü sahip çıktık, kırmızı kart gördü sahip çıktık. Her zaman arkasında durduk.

"600 değil 1.2 milyon Euro alıyor"

Futbolculara para verdiğinde, jest yaptım dedi. Ben de "Bize de jest yap. İndirim yap" dedim. Bunu kulüp benden para istedi diye aksettiriyor. 600 bir Euro almıyor. Puan primleri ve yardımcılarının ödemeleriyle 1.2 milyon Euro buluyor maliyeti. iz kendisine teklifimizi yaptık. Yine de maaşının üstünde bir teklif yaptık. Onun cevabını bekliyor. Devam edip etmeyeceği o zaman belli olacak.