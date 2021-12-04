'Kadına şiddete son' parolasıyla 7 Aralık Salı Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadı’nda çok özel bir organizasyona imza atılacak.

The Coca-Cola Campany’nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları ilk kez karşı karşıya gelecek. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü bu maçla beraber deplasman yasağı uygulamasına son verilmesini ve tribünlerde %50-%50 taraftarın yer alması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. Ancak tarihi bir jeste imza atmak isteyen sarı-kırmızılı kulübün bu önerisi kabul görmedi.

Kadınlar maçında güvenliğin sağlanması konusunda sıkıntı yaşanabileceği öne sürülerek federasyon tarafından buna izin verilmedi. Böylesine özel ve anlamlı bir organizasyonda alınan kararın ardından Fenerbahçe taraftarı bulunamayacak, tribünleri sadece sarı-kırmızılı futbolseverler dolduracak.









Öte yandan organizasyon için 1909’da başlayan rekabetin eşsiz bir amaçla taçlandırılacağı belirtilirken, ‘Kadınlara uygulanan her türlü şiddeti, kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri, eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz’ denildi. Ezeli rakipler arasında ikinci maç ise 2022 yılında Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak.