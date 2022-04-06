Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi, ateş hattından daha da uzaklaşmak isteyen Galatasaray 'ın ligdeki pozisyonu açısından belirleyici olacak gibi görünüyor. Zorlu mücadelede alınacak puan veya puanlar, Sarı-Kırmızılılar'ı kalan haftalarda daha üst sıralara doğru itebilir. Aslan'ın hocası Domenec Torrent de bu durumun farkında ve tüm planlarını Kadıköy'den en hasarsız şekilde çıkmak üzerine kuruyor. Ayrıca İspanyol teknik adam, her ne kadar mevcut başkan adaylarının gündeminde şimdilik görünmese de hem Fenerbahçe'ye karşı hem de bundan sonraki haftalarda alacağı puanlar ve oynatacağı futbolla koltuğunu garanti altına alabilir.









Tehlikeli bölgeleri ezberledi

Ekibini ve oyuncularını hem seçim hem de belirsizlik gündeminden uzak tutmaya çalışan Torrent, Fenerbahçe maçını tam anlamıyla bir fırsat olarak görüyor. Ezeli rakibin analizini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcı, tıpkı Barcelona maçlarında olduğu gibi öncelikle durdurmaya yönelik bir oyun anlayışı ortaya koymanın hesapları içinde. Fenerbahçe'nin etkili olduğu bölgeleri ezberleyen Torrent, buralara özel önlemler alarak rakibin direncini kırmayı, hızlı hücumlarla da sonuca gitmeyi planlıyor.

Kerem'li ve Kerem'siz kurgu

Torrent için soru işareti olan noktalardan biri de Kerem'in durumu. Sakatlığı bulunan genç oyuncunun Kadıköy'de sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. İspanyol hoca da her ihtimale karşın iki farklı kurgu hazırlıyor. Kerem olmazsa, Babel'in sola geçmesi, sağ kanatta ise Emre Kılınç veya Morutan'ın oynaması seçeneği üzerinde duruluyor. Takımdaki bir başka kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı da beğenen Torrent, genç yeteneği de sürpriz olarak ilk 11'de sahaya sürebilir.

Sağ bekte Omar 1 adım önde

Takımla yaptığı antrenmanların yanı sıra bireysel kuvvet çalışmalarına da katılan Omar Elabdellaoui'nin derbiye yetiştirilmesi için büyük çaba var. Ligdeki son iki maçta Gaziantep'e karşı halsizlik gerekçesiyle çıkmayan, Karagümrük'e karşı da karantinadan yeni çıktığı için forma giyemeyen Sacha Boey, takımla birlikte çalışsa da, Torrent'in ikinci tercihi konumunda. İki oyuncunun durumu da son güne kadar kontrol altında tutulacak. Teklifler