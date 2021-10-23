Pazartesi günü Beşiktaş ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray 'da Fatih Terim, pazar günü yapılacak antrenmanın NEF Stadyumu'nda taraftara açık bir şekilde düzenlenmesine karar verdi.

Terim'den flaş karar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek. Kritik maç öncesinde Galatasaray takımı, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanını NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılılarda 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.









Galatasaray resmi açıklama yaptı...

İmparator Fatih Terim ve öğrencileri, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlarımızla bir araya geliyor!

Galatasarayımız, Süper Lig ’in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını Nef Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

24 EKİM’DE NEF STADYUMU'NDA!

Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

2020-2021 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri ve 5 Lig maç paketi satın alan taraftarlarımız antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler.



