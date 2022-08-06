Son dakika haberi! Galatasaray'da transferde sıcak saatler
Galatasaray'da son dakika transferde sıcak saatler yaşanıyor. Bir süredir İtalya'da transfer görüşmeleri yapan Sarı-Kırmızı yöneticiler Torreira'nın ardından Belçikalı Mertens'le anlaştı. Son olarak Inter forması giyen golcü Alexis Sanchez’le de görüşmeler olumlu gidiyor.
Galatasaray 'da son dakika transfer hareketliliği devam ediyor. İtalya'da bulunan Sarı-Kırmızılı yöneticiler bir isimle daha anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Dries Mertens'le her konuda anlaşma sağladı. İtalya'da bulunan Mertens ve Torreira aynı uçakla bu akşam İstanbul’a geliyor.
Son olarak Inter forması giyen golcü Şili'li golcü Alexis Sanchez’le de görüşmeler olumlu gidiyor.
2.9 milyon Euro kazanacak
Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak ve 35 yaşındaki Belçikalı golcü 2.9 milyon Euro kazanacak. Ayrıca oyuncuya 1 milyon Euro imza parası ödenecek.
Öte yandan Mertens ve Torreira'yı taşıyan uçağın bu akşam 21.00-22.00 gibi İstanbul'da olması bekleniyor
Metin Karabaş