Galatasaray ’da Teknik Direktör Domenec Torrent’in, sürekli olarak, “Bu takımı ben kurmadım” diyerek yenilgilere kılıf ararken, basketbolda bambaşka bir hikaye yazılıyor.

4 maçı da kazandı!

Ekrem Memnun ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Andreas Pistiolis’i getiren Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 43 yaşındaki Yunan coach yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılara büyük hava getiren başarılı teknik adam, camianın da gönlüne girdi. Son olarak lider Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 76-70 yenerek önemli bir iş çıkaran Galatasaray’ın basketboldaki bu başarısı büyük takdir topluyor.

"Bahane arayan bir teknik adam"

Sarı-kırmızılarda futboldaki başarısızlığa sürekli olarak bahaneler üreten ve takımı kendisinin kurmadığını söyleyen Torrent’e karşın erkek basketbol takımındaki başarı beraberinde kıyas getirdi. Camia, 43 yaşındaki Pistiolis’in kendi kurmadığı takımla çıktığı 4 maçı da kazandığına dikkat çekilerek, “İki örnek önümüzde. İki branşta hoca değişikliğine gittik. Birinde sürekli olarak bahane arayan bir teknik adam, diğerinde elindeki kadrodan maksimum verim alan bir koç var” yorumları yapıldı.

MOSTAFA MOHAMED MÜJDESİ

Öte yandan Mısır Milli Takımı’ndan sakat döndükten sonra Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Galatasaray’ın golcüsü Mostafa Mohamed bu hafta formasına kavuşuyor. Mısırlı forvet Malatya maçında forma giyebilecek.

Teknik Direktör Domenec Torrent’in, Malatya karşılaşmasında özellikle ileri uçta değişikliğe gideceği vurgulandı. Katalan çalıştırıcının, Gomis’i keserek Mohamed'e ilk 11’de şans vereceği öğrenildi. Sakatlığı süren Feghouli ise bu hafta da takımdaki yerini alamayacak.

BARIŞ İÇİN DİNAMO KİEV İLE MAÇ

Galatasaray, Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım amacıyla, “Barış için maç” sloganıyla yarın saat 17.00’de NEF Stadyumu’nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile özel bir maç oynayacak. (Milliyet)