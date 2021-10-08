Galatasaray 'da Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ı yeni sezonda teknik ekibine dahil ediyor. 34 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.

ARDA TURAN DA SELÇUK İNAN'IN İZİNDE

Hatırlanacağı üzere Selçuk İnan da futbolu bırakmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in ekibine dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları arasında Necati Ateş de yer alıyor.

2 AYDIR FORMASINDAN UZAK

Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig 'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

BU SEZON SADECE 1 ASİSTİ VAR

Bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda 6 maçta 237 dakika görev alan Arda Turan, 1 asistlik performans sergiledi. (Akşam)