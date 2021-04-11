Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, antrenmanda çarpışan Falcao ve Kerem Aktürkoğlu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yüz kemiğinde kırık meydana gelen 35 yaşındaki oyuncuya kısa bir süre içerisinde anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi yapılacak.

Maskeyle oynama ihtimalinin pek olmadığı öğrenilirken Falcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı gelen haberler arasında.

Sezonun özellikle ilk yarısında sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Falcao, bu sezon ligde 14 maçta oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde de bir maçta şans bulan Falcao toplamda 15 maçta 8 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Yapılan tetkiklerinde problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu’nun ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Radamel Falcao'nun kaçırması beklenen maçlar:

17.04.2021 Göztepe - Galatasaray

21.04.2021 Galatasaray - Trabzonspor

24.04.2021 Antalyaspor - Galatasaray

28.04.2021 Galatasaray - Konyaspor

2.05.2021 Gençlerbirliği - Galatasaray

Metin Karabaş



