Galatasaray’ın Eylül ayı Divan Kurulu toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşirken, başkan Mustafa Cengiz ve eski başkan Dursun Özbek arasında sert bir söz düellosu yaşanmıştı. Divan Kurulu, bu kez olağanüstü bir toplantı için daha çağrıda bulundu. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre kurul, 23 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’de Gayrettepe Dedeman Otel’de basına kapalı olarak toplanacak. Olağanüstü toplantının gündeminde ise iki madde var. Bunlardan biri Emlak Konut ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshedilmesi. Ayrıntılı bilgi istiyorlar Protokollerin güncel durumları ve olası sonuçları masaya yatırılacak. Diğer konu ise Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan yapılandırma sözleşmesi hakkında bilgilendirme ve istişare üzerine olacak. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili bir sunum yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Emlak Konut, Galatasaray’ın Metin Oktay Tesisleri’nden çıkamaması üzerine yapılan Riva ve Florya anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Galatasaray Yönetimi, bir süredir görüşmelerde bulunurken, bugüne kadar alınan paraların geri ödenip ödenmeyeceği, anlaşmanın farklı bir şekilde devam edip etmeyeceği konusunda bir mutabakat sağlanamadı.

Bu haberi de okudular Son dakika... Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert cevap