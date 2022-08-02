Galatasaray 'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak olan isimler de büyük önem taşıyor. Bu anlamda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ikinci oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. İşte ayrıntılar...

ORTA SAHAYA İKİ TAKVİYE DAHA DÜŞÜNÜLÜYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira'nın ardından Sarı Kırmızılıların orta sahaya ikinci takviyesi olarak kadroya dahil edildi. Galatasaray'da Fredrik Midtsjö'nün ardından iki orta saha transferi daha planlanıyor. Sarı Kırmızılılar altı ve on numara transferlerini de gerçekleştirerek orta saha transferini kapatacak.

Galatasaray ayrıca iki forvet bir kanat oyuncusu ve bir stoper transferi daha gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da son olarak Fredrik Midtsjö kadroya dahil edildi ve yaz transfer sezonunun 6'ıncı transferi oldu. Şu ana kadar Marcao, Mustafa Muhammed, Ozornwafor, Diagne, Babel, Feghouli, Ali Yabuz, Bartuğ Elmaz, Alpaslan Öztürk, Mahmut Keskin, Arda Turan, Semih Kaya ve Fatih Öztürk gibi isimlerle yollarını ayıran Galatasaray'da Ömer Bayram ve Cicaldau da yol ayrımında.





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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fiorentina maçında şans vermediği Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau'yu yeni sezon planlamasında düşünmüyor. Cicaldau'nun kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelirken Ömer Bayram ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrılması bekleniyor.

Alexandru Cicaldau geçtiğimiz sezonun başında Universitatea Craiova'dan Galatasaray'a 6.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Ömer Bayram ise 2018 yazında Akhisarspor'dan 400 bin Euro bedelle kadroya dahil edilmişti.