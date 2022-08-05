Cim Bom'dan sürpriz forvet hamlesi. Diagne, Mohamed ve Halil'le yolları ayırdıktan sonra Seferovic'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, yıldız bir ismin daha peşine takıldı. Napoli'deki sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 35 yaşındaki Dries Mertens, Aslan'ın hücum hattındaki son hedefi oldu. Zaman zaman takımı çift forvet oynatmayı düşünen ve hazırlık maçlarında bu pozisyonda Emre Akbaba'yı kullanan Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 1.69'luk yıldız için ilk teklif yapıldı. Kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Belçikalı forvete, 1+1 yıllık kontrat üzerinden 3.5 milyon Euro önerildi. Trabzonspor 'un da transferi için devrede olduğu Mertens, teklifleri bir süre daha değerlendirdikten sonra kararını verecek.

Seferovic'in arkasında

Transferin gerçekleşmesi halinde, Okan hocanın Mertens'i Seferovic'in hemen arkasında görevlendireceği, bu nedenle hücum hattındaki yükü kaldırabilecek nitelikte, savaşçı bir orta saha kurmaya çalıştığı öğrenildi. İtalya'da Napoli formasıyla tam 396 maça çıkan Mertens, 148 gol 90 asistlik performans sergiledi. Çoğu zaman ikinci forvet olarak görev yapan Mertens, sol önde ve forvet arkasında da etkili olabiliyor.

Metin Karabaş