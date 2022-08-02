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Son dakika haberi! Galatasaray'da Mertens sürprizi

Galatasaray, Mertens’in transferi için girişimde bulundu. Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncuya 3 buçuk milyon Euro’luk teklif sunuldu, görüşmeler devam ediyor.

02 Ağustos 2022, Salı 14:56 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! Galatasaray'da Mertens sürprizi

Galatasaray golcü transferi için harekete geçti. Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'yle yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda hedef Haris Seferovic ve Bafétimbi Gomis'in yanına bir takviye.

Sabah Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Mertens’in transferi için girişimde bulundu. Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncuya 3 buçuk milyon Euro’luk teklif sunuldu, görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan, geçen sezon Napoli ile 37 maça çıkan 35 yaşındaki golcü oyuncu 13 gol ve 2 asist kaydetti.



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