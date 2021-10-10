Galatasaray 'da büyük bir rekabetin yaşandığı santrafor mevkisinde forma yarışını Mbaye Diagne kazandı.

Hürriyet'in haberine göre; Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında 90. dakikada oyuna girdikten sonra geliştirdiği atakla takımını 3-2 galip getiren golü hazırlayan Senegalli futbolcu, antrenmanlardaki performansı ve saha dışındaki tavırlarıyla teknik direktör Fatih Terim’in beğenisini kazandı.

Tuzlaspor ile oynanan ve 4-3 kazanılan karşılaşmada da sonradan oyuna girip klas bir gol atan Diagne, yeniden takımın 1. forveti oldu.

Tuzla'yı 4 golle yendiler

Terim'in 17 Ekim Pazar günü İstanbul’da oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında Diagne’yi ilk 11’de oynatıp bu çıkışını ödüllendireceği öğrenildi.

Senegalli futbolcunun ilk 11’e girmesiyle birlikte Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed yedekte bekleyecek. Bu arada Galatasaray’ın dün TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynadığı maçta sarı kırmızılıların gollerini Babel, Oğulcan, Ömer ve Diagne kaydetti.