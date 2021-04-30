Galatasaray'da 29 Mayıs’ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulda göreve seçilecek başkan ve yönetimi zor bir tablo bekliyor. Yeni sezona kadar 300 milyon TL’lik sıcak para ihtiyacı bulunan kulübün en çok zorlayacak olansa futbol takımının bütçesi…

Hürriyet'in haberine göre; Mevcut yönetimin 55 milyon Euro’ya kadar düşürdüğü futbol takımının maliyeti, pandeminin yarattığı olumsuzluklar ve gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle daha da azaltmak durumunda... Bu nedenle kulübün toplam maliyeti 15 milyon Euro aşağı çekerek 40 milyon yapması gerekiyor.









Bankalara iki yıl faiz ödemesi yok ama...

Bunun en büyük nedeni ise Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma… Bu anlaşmaya göre iki yıl boyunca bankalara kredi faizi ödemesi yapmayacak olan Galatasaray Kulübü, kendi gelirleriyle gemisini yürütecek. Yani sarı kırmızılı kulüp iki sezon boyunca gelirleriyle tüm takım maliyetini karşılayacak. Yapılan hesaplamalar sonrasında da Galatasaray yönetiminin maliyeti 40 milyon Euro’ya düşürmesinden başka seçenek görünmüyor. Bu gerçek artık yönetim ve camiasında yüksek sesle konuşulmaya başlanırken iki isim gözden çıkarılmış durumda.

Radamel Falcao ve Feghouli yolcu

Galatasaray'da bütçe küçülmesi adına Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması bekleniyor. İki futbolcunun kulübü yıllık maliyetleri vergileri ile birlikte yaklaşık 10 milyon Euro... Falcao 5 milyon Euro, Feghouli ise 3 milyon 850 bin Euro yıllık garanti ücret alıyor. Bu sezon vasatı aşamayan iki yıldızın gönderilmesi gerektiği camia içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Özellikle son haftalarda performansı iyice düşen, Fatih Terim’in çoğunlukla yedek tuttuğu Feghouli’nin gitmesi bekleniyor.