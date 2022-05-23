Galatasaray ’da geleceği tartışılan teknik direktör Domenec Torrent lig bitmesine rağmen İstanbul’dan ayrılmadı. Katalan teknik adam, 11 Haziran’daki seçimleri bekleme kararı aldı.

Seçim sonuçlarına göre hareket edecek olan Torrent yeni seçilecek başkanla masaya oturacak ve kalmak için ikna etmeye çalışacak.

Ayrıntılı rapor sunacak!

Raporunu ayrıntılı şekilde hazırlayan, kamp programı ile beraber gidecek ve kalacak oyuncuları belirleyen Domenec Torrent yeni sezonda sınırlı bir kadro ile mücadele edilmesini istiyor. Kaleciler hariç 20 kişilik kadroyu yeterli bulan Torrent kiralıktan dönen Emre Akbaba ve Yunus Akgün’den de çok umutlu.

Deneyimli çalıştırıcının kalması halinde takımıyla beraber 4 Temmuz’da sezon başı hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

Domenec Torrent, ligde oynanan son Antalyaspor maçının ardından da basın toplantısında kalmak istediğini vurgulamıştı. (Milliyet)