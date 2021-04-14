Süper Lig'de son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray, 35. haftada Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Puan kaybına tahammülü olmayan Aslan'da forvet alarmı yaşanıyor. Karagümrük maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Babel'in ardından Falcao antrenmanda sakatlandı, Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı. Mısırlı futbolcu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını kişisel sosyal medya hesabından açıkladı.

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan PCR testlerinde bir oyuncuda koronavirüse rastlandığını açıklamış ve ''Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.'' ifadelerine yer vermişti.

İlgili Haberler Galatasaray haberi: Göztepe maçı kadrosunda en golcü isim Emre Kılınç





Halil Dervişoğlu ya da Oğulcan Çağlayan

Sarı Kırmızılı ekibin gole yakın isimlerinden olan Henry Onyekuru'nun da sakatlığının devam etmesi sonrası Fatih Terim'in formayı Halil Dervişoğlu veya Oğulcan Çağlayan'a vermesi bekleniyor.

Galatasaray’a ara transferde Brendtford’dan gelen 21 yaşındaki futbolcu şu ana kadar Süper Lig’de sadece 64 dakika şans bulabildi. Çaykur Rizespor'dan sezon başı transfer edilen Oğulcan ise ligde çıktığı 14 maçta 3 gol, 1 asist kaydetti.



