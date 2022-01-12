Fatih Terim'e önce yardımcı olarak önerilen, ancak tecrübeli hocanın veto ettiği, yollar ayrıldıktan sonra da takımın başına getirilen Domenec Torrent, Galatasaray 'da kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılı yönetime yakın kaynaklar, asıl planın farklı olduğunu ifade ediyor. 2023'e kadar anlaşma sağlanan Torrent'in yerine yeni sezonda PSV'nin teknik patronu Roger Schmidt'in düşünüldüğü ileri sürüldü. Alman hocanın Florya'ya getirilmesi halinde Torrent'le nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor. İspanyol teknik adam için de farklı bir rol düşünüldüğü ve bu sezon alınacak sonuçların gidişatta etkin rol oynayacağı bildirildi.

PSV'yi ayağa kaldırdı

Daha önce Salzburg ve Leverkusen'in başında başarılı dönemler geçiren Roger Schmidt, yıldızını tam anlamıyla PSV Eindhoven'ın başında parlattı. Tempolu ve golcü bir takım ortaya çıkaran 54 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi elemesinde saf dışı bırakmış, takımı 2 maçta Cim Bom'un filelerine tam 7 gol göndermişti. Schmidt'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.