Galatasaray 'da başkan Burak Elmas'ın "danışman olarak" görev verdiği Luis Campos, Fransa Lique 1 takımlarından Paris Saint Germain'de sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Kylian Mbappe ile birlikte Real Madrid'e gitmesi beklenen Campos, Mbappe'nin Paris Saint Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmasının ardından kararını değiştirdi ve rotasını yeniden Fransa'ya kırdı.

Paris Saint Germain'de Leonardo'dan koltuğu devralmaya hazırlanan Campos, önümüzdeki hafta çarşamba günü PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile Paris'te bir görüşme gerçekleştirecek.

PSG'de sportif direktör olması beklenen Campos'un bu sürecinde Mbappe'nin direkt olarak etkili olduğu ve kulüp yönetimiyle de yeni sözleşme görüşmelerinde bu doğrultuda fikirler verdiği belirtildi

Monaco'yu ikinci ligden alıp inşa eden ve 2018 yazında Lille'e geçen sportif direktör Luis Campos, Kylian Mbappe'yi keşfeden isim olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Campos hakkında her zaman olumlu sözler kullanan Mbappe, "Campos bir futbol dahisi ve bugünlerimde katkısı çok büyük" ifadelerini kullanmıştı.

Campos ise Mbappe'nin Neymar'dan çok daha iyi bir oyuncu olduğunu ifade ederek "Mbappe, Neymar'dan çok daha fazla sorumluluk alıyor ve Paris için vazgeçilmez. Mbappe, Cristiano Ronaldo'dan çok daha iyi olacak ve herkesten daha çok Ballon d'Or kazanacak." şeklinde konuşmuştu.