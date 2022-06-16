Beşiktaş 'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin, Instagram hesabından Beşiktaş'a ait tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Siyah-beyazlı yönetim yapılan bu davranışa sessiz kalmayarak golcü oyuncuyu takipten çıktı. Galatasaray 'ın Larin ile ilgilendiği bilgisi ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

LARIN TAKİPTEN ÇIKARILDI

Beşiktaş ile ilgili paylaşımların hepsini hesabından kaldıran Kanadalı oyuncuya Beşiktaş'tan karşı cevap geldi. Siyah beyazlı kulüp, Cyle Larin'i takipten çıkardı. Ayrıca yeni transfer Romain Saiss ise takip edilmeye başlandı.

OLYMPIAKOS DA DEVREDE

Ajansspor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre Yunan temsilcisi Olympiakos, Cyle Larin'i transfer etmek istiyor. Habere göre Kanadalı oyuncu Yunanistan‘ın köklü ekiplerinden Oliympiakos ile anlaştı ve yakın zamanda imzayı atacak.

Bilindiği üzere, Beşiktaş 2018'den bu yana formasını giyen ve sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek olan 27 yaşındaki golcüsü Cyle Larin ile bir süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamamıştı.

SÖZLEŞME UZATMAYI KABUL ETMEDİ

Siyah beyazlıların 2020-2021 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta 43 maçta 22 gol ve 6 asistle büyük katkı yapan Larin, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalmıştı.

SERGEN YALÇIN İLE PARLADI

Ocak 2018 Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Orlando'dan 1.8 milyon dolarlık bonservis bedeliyle transfer edilen Larin, ilk 1.5 sezonluk döneminde beklentileri karşılayamadı. Bir sezonu da Belçika'da kiralık geçiren Larin'in kaderi Sergen Yalçın ile değişti. Önceki sezon Yalçın tarafından sol kanat oynatılan Larin, gösterdiği performansla parladı. 27 yaşındaki futbolcu toplam 45 maçta 23 gol atıp 6 da asist yaparak üç kupalı sezonun en önemli aktörlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA DA ANILIYOR

Larin geride kalan sezondaysa skora katkı anlamında büyük bir gerileme yaşadı. Oyuncu 37 maçta 8 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Sezon boyuncu yapılan görüşmelerde yönetimle anlaşma sağlanamadı. Larin yıllık 2.5 milyon Euro talep ederken Beşiktaş yönetimi 1.7 milyon Euro'dan yukarı çıkmadı. 2022 Dünya Kupası'nda forma giyecek olan oyuncunun adı Olympiakos'un dışında Fenerbahçe , ve Galatasaray ile de anılıyor.

SÜRPRİZ GALATASARAY İDDİASI: ANLAŞMA TAMAM

Sezon başında Rachid Ghezzal'ı, ara transfer döneminde ise Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Siyah-Beyazlılara Cyle Larin transferiyle cevap vermeye hazırlanıyor. Sözleşmesi biten Cyle Larin'e son olarak 1,750 milyon euro maaş öneren Beşiktaş, Kanadalı futbolcudan bir kez daha ret yemişti. (Milliyet)