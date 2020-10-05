Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın 2016’da 6.5 milyon Euro karşılığında Porto’ya sattığı Alex Telles, dünya devi Manchester United'a transfer oldu. 27 yaşındaki sol bek, Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. İki kulübün birkaç haftadır pazarlık halinde olduğu ve transferin 20 milyon Euro'ya bittiği gelen haberler arasında.

Galatasaray, Alex Telles transferinden ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Portekiz kulübünün elde ettiği kârın yüzde 10’unu alma hakkına sahip olacak. Yapılan anlaşmaya göre Cim Bom’un kasasına, 1 milyon 350 bin Euro (12.2 milyon TL) bedel girecek. Portekiz ekibi ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles, Porto'yla sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklamıştı.

6.5 milyon euro'ya gitmişti

2013/2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan 6 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Telles, 2015/2016 sezonunun hemen başında Sarı Kırmızılılar tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.



