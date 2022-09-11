Galatasaray 'da transfer operasyonunun genel adının "Avrupa şampiyonluğu" olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Juan Mata, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerinin perde arkasındaki dev operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılılarda "Kod adı: Avrupa" olan transfer döneminde yaşananlar...

TRANSFERDE GÖVDE GÖSTERİSİ

Süper Lig devi Galatasaray yaz transfer ve tescil döneminde kadrosuna yıldız isimleri dahil etti. Sarı-kırmızılıların bu süreçte en yüksek bonservis bedeli ödediği isimler Lucas Torreira ile Yusf Demir oldu. Galatasaray'da orta saha kurgusuna Fredrik Midtsjö ile Sergio Oliveira gibi kariyerli isimler dahil edildi. Sarı-kırmızılılar savunma hattına Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois ve Mathias Ross gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra geleceğe yatırım hamlesi olarak Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı.





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BOMBALAR HÜCUM HATTINDA PATLADI

Süper Lig devinde asıl bombalar hücum hattında patladı. Benfica'dan Haris Seferovic satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Sarı-kırmızılılar, İsviçreli golcü için 1 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandı. Manchester United ile sözleşmesi biten Juan Mata da transferin son gününde sarı-kırmızılılarla el sıkıştı. Süper Lig devinde kurmaylar Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray'da son olarak kanat transferinde Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'le forma rekabetine girecek Milot Rashica imza attı.

MARCAO'YA DEV BONSERVİS

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon dikkat çeken Marcao, Sevilla'nın yolunu tuttu. Brezilyalı savunmacı için La Liga ekibi 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a satışından 500 bin euro gelir elde etti. Mostafa Mohamed satın alma opsiyonuyla birlikte Nantes'a kiralandı. Satın alma opsiyonuyla birlikte takımdan ayrılan bir diğer isim Olimpiu Morutan oldu. Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan 100 bin euroluk satın alma opsiyonunu Charleroi devreye soktu.

Süper Lig devinde takımda düşünülmeyen Omar Elabdellaoui, Mbaye Diagne, Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli oyuncuların sözleşmesini feshetti. Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulması zor olan Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama ve Alpaslan Öztürk'le kiralık olarak vedalaşıldı.

ÖNEMLİ İSİMLER İÇİN WHATSAPP GRUBU

Galatasaray'da kurmaylar transfer döneminde Avrupa'da adından söz ettiren bu isimler için ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Skorer'in edindiği bilgiye göre; Önemli transferler için WhatsApp grupları oluşturan sarı-kırmızılılarda, bunlara çeşitli adlar verildi. Örneğin; Dries Mertens transferi için oluşturulan gruba "Gheorghe Hagi"nin isminin verildiği ortaya çıktı.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU ARZUSU

Başkanlığa Dursun Özbek’in gelmesinden sonra futbolu Erden Timur’a emanet eden sarı-kırmızılılarda 13 transfer yapılırken, operasyonun motivasyon kaynağının, yeniden Avrupa şampiyonluğu yaşama arzusu olduğu bildirildi. Bu sene ligde mutlu sona ulaşıp önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa’da kupa kaldırmak isteyen Galatasaray Yönetimi’nin, sözleşmelerdeki opsiyon maddelerini de bu nedenle koydukları dile getirildi.









TAKIMIN YILLIK BÜTÇESİ İNDİ

Sarı-kırmızılılar, gerçekleştirdikleri 13 transfer için bonservis ve kiralama bedeli olarak toplamda 23.7 milyon euro harcadı. Sarı-kırmızılılar, kiralık olarak sadece Seferovic için 1 milyon euro ödeyecek. Icardi, Mertens, Mata, Torreira, Oliveira, Seferovic, Dubois, Midtsjö, Yusuf Demir, Rashica, Abdülkerim, Ross, Kazımcan ile kadrosunu takviye eden Aslan’ın takım değeri de geçen sezona göre yaklaşık 60 milyon euro artarak 158 milyon euroya yükseldi. Buna karşın takımın yıllık bütçesi 32.4 milyon eurodan, 30.9 milyon euroya indi.

ICARDI VE MATA YOK

Galatasaray’ın son trans-ferlerinden Icardi ile Mata, fiziksel olarak hazır olmadıkları için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir, Ross ve Rachica ise bugünkü kadroda yer alacak. Bu oyuncular maçın gidişatına göre Teknik Direktör Okan Buruk tarafından sahaya sürülecek.