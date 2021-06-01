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Son dakika haberi: Galatasaray, Ryan Babel'in maaşı ile ilgili açıklama

Galatasaray son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, yıllık maaşı 4 milyon Euro'yu geçtiği iddia edilen Ryan Babel ile ilgili açıklama yaptı.

01 Haziran 2021, Salı 22:02 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Galatasaray, Ryan Babel'in maaşı ile ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Çeşitli haber mecralarında Şirketimizin, Profesyonel Futbolcu Ryan Guno Babel'e ait hakedişlerini Kamu Aydınlatma Platformu'na doğru bildirilmediği yönünde içeriklerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Haberlere konu edilen Futbolcumuzun sözleşmesindeki net ücret haricindeki belirtilen tutarlar doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Profesyonel Futbolcularımızın şarta bağlı durumlarda kazanacağı hakedişler ilgili sezon müsabakaları tamamlanmadan belirlenemediği için sözleşme imza tarihinde açıklanması durumu söz konusu olmamaktadır. Kaldı ki gerek şirketimizin gerekse futbol piyasasının teamülleri gereği bu tip hakedişe dayalı ücret tahakkukları açıklanmamaktadır. Ayrıca hakedişe dayalı ödemelerde futbolcuların mahremiyeti hem diğer futbolcular hem de diğer kulüpler nezdinde korunmakta olup herhangi bir olumsuz rekabet oluşturmamak adına da açıklama yapılmamaktadır. 

Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi, KAP açıklamalarımızın takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."


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