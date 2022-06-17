Galatasaray 'da kadroya takviye yapmak için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, iki sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için bir kez daha nabız yoklayacak.

Trtspor'un haberine göre; Yönetimin, milli futbolcunun kulübü Brentford ile temaslara başlaması bekleniyor.

Brentford'un, 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Sarı kırmızılıların da uygun bir maliyetle Halil'i renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile çıktığı 44 maçta 8 gollük katkı verdi.

Takımdan ayrılma ihtimali bulunan Sacha Boey'a da seçenek aranıyor. Yabancı oyuncu yükünü azaltmak isteyen sarı kırmızılılar, yerli futbolcu transferi için harekete geçti.

Yönetimin, Yukatel Kayserispor forması giyen Onur Bulut'u listesine aldığı kaydedildi. Kayseri ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon avro talep ettiği, Galatasaray'ın ise bu bedeli aşağı çekmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Sezonu ligde 34 maç ile tamamlayan Onur Bulut, 1 kez fileleri havalandırdı, 8 gol pası verdi.