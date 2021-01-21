Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Mbaye Diagne, Ada yolcusu. Uzun süredir West Bromwich'in radarında olan Senegalli golcü için İngiliz ekibi, Sarı Kırmızılılar'la resmi görüşmelere başladı.

Hürriyet'in son dakika haberine göre; Teknik direktör Sam Allardyce'ın özellikle alınmasını istediği belirtilen Diagne için West Bromwich resmen devreye girdi. Galatasaray, Senegalli golcüyü 6 aylığına kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinden 800 bin euro kiralama bedeli talep etti.

West Bromwich'in bu rakamı kabul etmesi halinde transferin sonuçlanacağı ifade edildi. İngiliz medyası, kulübün bu transferi kiralama ve satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek istediğini vurguluyor.







