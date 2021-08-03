Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş 'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'in geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımına gönderme yapan Sanver, ''Sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere değineceğim.'' dedi ve ekledi:

'Bu sorumluluğunu taşıyoruz'

''Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk aydınlanmasının önderi Mustafa Kemal Atatürk; 'Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir. Türk aydınlanmasının önde gelen bir kurumu olarak bu ifadeyi benimsiyor ve sporcularımızı bedenen geliştirmenin yanı sıra sporcularımızı bedenen geliştirmenin yanı sıra ahlaken de olgunlaştırmanın sorumluluğunu taşıyoruz.''

Beşiktaş’ın geçen sezon Sporting Lizbon’dan kiralık olarak oynattığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, resmen siyah beyazlı ekibe geri döndü.

'Ahlaki olgunlaşmasını Beşiktaş'a emanet ediyoruz'

''Fatih Hocamız, kendi öğrencilerinden; Galatasaray Spor Kulübü de kendi sporcularından mesuldür. Dolayısıyla bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını mensubu olduğu değerli rakibimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne emanet ediyoruz.''







