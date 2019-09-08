Son dakika haberi: Futbolcuya saldırı

The Sun Gazetesi bugünkü sayısında dün gece Manchester'de saldırıya uğrayan Danny Drinkwater'ın fotoğraflı haberine yer verdi. Gazetede yer alan habere göre yıldız futbolcu tam 6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Bu sezon Chelsea tarafından Burnley'e kiralanan orta saha oyuncusu, geç saatlerde bardan çıktığı esnada tam 6 kişilik bir gruban fiziksel saldırısına hedef oldu.

'Sarkıntılık yaptı' iddiası

İddiaya göre saldırının nedeni ise Drinkwater'ın barda, bir başka futbolcunun kız arkadaşına sarkıntılık etmiş olması. Haberde yer alan detaya göre Drinkwater alkol sınırını aşınca Scunthorpe forması giyen Kgosi Ntlhe'nin sevgilisine doğru hamle yapınca ortalık karıştı.

Bardan dışarı çıkarılan Drinkwater'a altı kişilik bir grup saldırdı. Görgü tanıklarının iddiasına göre saldırı esnasında gruptan bir kişi, diğer saldırganlara, "Bacaklarını kırın" diye seslendi.

1 ay oynamayabilir

Bu talimat üzerine gruptakiler daha önce yüzüne doğru darbe indirdikleri Drinkwater'ın ayaklarına da vurmaya başladı. Saldırı nedeniyle yıldız futbolcunun ayak bağlarında yırtık oluştuğu iddiası var.

Burnley'de forma giyen Drinkwater'ın bu sebeple yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği ifade ediliyor. Manchester polisinin olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığı aktarıldı.



