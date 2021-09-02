Transferin son günlerinde atağa kalkan Fenerbahçe , forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Lacivertli ekip, Red Bull Salzburg'un 23 yaşındaki golcüsü Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. Transferi resmen duyuran ve Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklanan Kanarya, Alman forvetin adını UEFA Avrupa Ligi listesine yazabilecek.

Fenerbahçe, aylardır beklenen golcü transferini saat 19.07'de açıkladı.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha!" ifadeleri kullanıldı.









8. takviye

Fenerbahçe, Berisha transferiyle birlikte; Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Min-jae Kim ve Diego Rossi'nin ardından 8. takviyesini yaptı.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yeni golcüsü Mergim Berisha, 11 numaralı formayı giyecek.

22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi

Salzburg'da geçen sezon 42 maça çıkan Mergim Berisha, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Berisha, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.







