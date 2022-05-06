Süper Lig ’de sezonun ikinci yarısının en başarılı takımı olan ve son 11 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe , gözünü Beşiktaş derbisine dikti. Rakibinin savunmadaki ciddi eksiklerinin farkında olan teknik direktör İsmail Kartal, ekibiyle beraber analizler yapıyor, takımının hücum gücüne değiniyor. Ligde 35 haftada 67 golle en golcü takım olan Fenerbahçe bu başarısını İsmail Kartal’la yakaladı. Sarı-lacivertliler özellikle son 7 maçını kazanırken rakip filelere 24 gol bıraktı.

Krallığa oynuyor

Fenerbahçe’de hücumda son haftalarda yıldızlaşan isimler dikkat çekiyor. 14 golle gol krallığı yarışında iddialı olan Serdar Dursun takımın en skorer ismi. Diego Rossi de son 7 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı. Orta sahadaki iki yönlü oyunuyla dikkat çeken ve bu sezon 9 gol atarak kariyer rekoru kıran Miha Zajc ise son 9 lig maçında 5 gol 2 asist buldu. Beşiktaş’ta Rosier’nin olmaması da Ferdi-Rossi sol kanadını harekete geçirecek. Sağ kanatta da Osayi-İrfan Can yer alacak. (Milliyet)