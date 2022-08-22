Fenerbahçe son derece hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Jorge Jesus’u takımın başına getiren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar 11 futboluyla sözleşme imzaladı. Üstelik çalışmalar devam ediyor. Yönetim, bir forveti daha kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe’de gelenler kadar bavulunu toplayan oyuncu sayısı da fazlaydı. Toplamda 12 isim gitti. Bunlardan 5’i bedelsiz ayrıldı, Samatta ise Genk’e kiralandı. Sarı- Lacivertliler, 6 oyuncuyla da kasasına para koyarak yollarını ayırdı.









Kim’den 18 milyon Euro

Fenerbahçe’nin satışından en çok gelir elde ettiği isim, 18 milyon Euro’ya Napoli’ye satılan Kim Minjae oldu. Sarı-Lacivertliler, Allahyar ve Ozan Tufan için Hull City’den 7.5 milyon Euro aldı. Transferi henüz resmen açıklanmasa da Muhammed Gümüşkaya 500 bin Euro’ya Westerlo’ya gitmek üzere. Arda Kurtulan ise 200 bin Euro’ya Adana Demir’in yolunu tuttu. Fenerbahçe, son olarak Tisserand’ı 3 milyon Euro’ya Ettifaq’a satarak şu ana kadar transferden kasasına tam 26 milyon 250 bin Euro, yani 480 milyon TL para koydu.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha gerçekleşti. Jorge Jesus’un kadroda düşünmediği ve gönderilmesi için yönetime rapor sunduğu Marcel Tisserand, bi süredir Suudi Arabistan’ın Ettifaq takımıyla görüşme halindeydi. Suudi ekibi, Kongolu stoperle anlaştıktan sonra Sarı-Lacivertliler ile pazarlıklara başladı. Taraflar dün her konuda anlaşma sağladı.

Tisserand'tan 3 milyon Euro

Tisserand, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Ettifaq’a transfer oldu. Te crübeli savunmacı, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, Tisserand’ı 2020’de Wolfsburg’den 4 milyon Euro’ya transfer etmişti. Suudi temsilcisi, daha önce de Trabzonspor ’un Milli orta saha oyuncusu Berat Özdemir’i 2 milyon 450 bin Euro’ya kadrosuna katmıştı.