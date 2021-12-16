Barcelona, takımda düşünmediği futbolcularla yollarını ayırarak maaş bütçesinde rahatlama hedefliyor.

İspanyol basını, Katalan kulübünde kiralık olarak forma giyen Luuk de Jong'a Fenerbahçe 'nin talip olduğunu yazdı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, sarı-lacivertliler teknik direktör Xavi'nin istediği katkıyı veremeyen Hollandalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacak.

Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor

Haberde 31 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak baktığı belirtilirken, kulübün futbolcunun maaş taleplerini karşılayabilecek durumda olduğu yazıldı.

31 yaşındaki futbolcu 2019 yazında PSV Eindhoven'dan Sevilla'ya 12.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Luuk de Jong geçen sezon Sevilla formasıyla çıktığı 47 maçta 9 gol kaydetti. Hollandalı bu sezon Barça ile 11 maçta 1 gol üretti.