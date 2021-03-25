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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den açıklama! Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de son dönemde büyük eleştiri alan teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Kulüp açıklamayı resmi siteden yaptı.

25 Mart 2021, Perşembe 18:37 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den açıklama! Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de beklenen oldu ve Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Özellikle iç sahada maçlarında takımın çok kritik puanlar kaybetmesi ve oynanan oyunun kimseyi tatmin etmemesi faturanın Erol Bulut'a kesilmesine yol açtı. Takımda teknik sorumlu ise Emre Belözoğlu oldu.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. 

Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.


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https://www.instagram.com/p/CM2OfJnsTet/?igshid=18p0jzvkk07dq


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