Fenerbahçe ’nin transfer sezonu bitimine sayılı günler kala yaptığı transferler, ilk kez Sivasspor maçı ile sahne alacak. Başta Rossi olmak üzere Meyer, Berisha, Crespo ve Burak Kapacak bu maçın kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Vitor Pereira’nın sakatların yoğun olduğu haftada yeni transferlerin bazılarını sahaya sürmesi bekleniyor.

Berisha 11'de başlayacak

Sakatlığı süren Serdar Dursun, Ekvador Milli Takımı’ndan geç dönen Valencia’nın yerine yeni transferlerden Berisha’nın oynaması, hücum hattında Uruguaylı Rossi’nin forma giymesine kesin gözü ile bakılıyor. Diğer transferlerin ise ilerleyen dakikalarda hamle oyuncusu olarak şans bulması bekleniyor.











