Fenerbahçe ’nin yeni sezonda 3-4-3 formatıyla oynamasına karar veren teknik direktör Vitor Pereira, öğrencilerini bu taktiğe yoğunlaştırdı.

Görevi kabul etmeden önce takımı analiz eden Pereira, Başkan Ali Koç’a bir rapor sunmadan önce takımdaki tüm oyuncuların özelliklerini çıkardı. Ligi de tanıyan Portekizli, takımındaki oyuncuların da profiline göre en uygun taktiği belirlemeye çalıştı. Bu çerçevede 3-4-3 sistemine karar verdi.

Portekizli teknik adam iki hazırlık maçında da bu sistem üzerinde durdu. İki devrede de farklı takımlar denedi. Genel olarak takımdan bu konuyla ilgili iyi bir geri dönüş aldı.

Diziliş ve taktik çalıştırıyor

Vitor Pereira şimdi bu sistemi çok daha kusursuz hale getirmek istiyor. Topuk Yaylası’ndaki ilk etap kampında antrenmanlarda çok fazla diziliş üzerinde durmamıştı. Artık diziliş ve taktik anlayış çalıştırıyor.

İlk iki maçta 3-4-3 ile ilgili iyi bir sınav veren sarı-lacivertliler şu an bu sistemi ezberliyor. Pereira, antrenmanlarda bu konuya yoğunlaşmış durumda...

Hedef, ilk lig maçına kadar, hazırlık maçları ve yoğun taktik antrenmanlar sayesinde 3-4-3 sistemini gerçek anlamda sahada uygulayan bir takım yaratmak... (Milliyet)