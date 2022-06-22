Yeni sezona Portekizli Dünyaca ünlü teknik adam Jorje Jesus'la başlayan Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak sarı lacivertlliler Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Jorje Jesus yönetiminde çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılma ihtimali isimlerle ilgili de kararlar verilmeye başlandı.

Kim Min Jae, önceki gece İstanbul’a geldi. Tüm taraftarların adeta bir yeni transfer gibi yollarını gözlediği Güney Koreli stoper, artık takım arkadaşlarıyla olacak, sezon başı kampında yer alacak. Kim’in sakatlığıyla alakalı rapora göre bireysel programlar bir süre daha devam edecek. Başarılı savunmacı bu sürecin ardından takımla çalışmalara başlayabilecek.

NAPOLİ'DEN YAKIN TAKİP

İtalya Serie A ekibi Napoli, şu anda Kim Min Jae için en ciddi talipli olan kulüp konumunda. Güney Koreli stoperi yakından takip eden Napoli’nin önce oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapıp, son durumunu sorduğu belirtildi. Eğer Napoli’de savunmada Koulibaly ayrılırsa ilk hedef Kim Min Jae olacak.

İtalyan kulübünün gelişmelere göre Fenerbahçe ile resmi teklif için temas kuracağı ifade edildi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI'DA SONA DOĞRU

Transferde yoğun çalışmalar yürüten Fenerbahçe’de Abdülkerim Bardakçı konusunda artık son aşamaya gelindi. Sarı-lacivertliler, tecrübeli stoper için Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

27 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe’de oynamak istemesi bu transferi kolaylaştıran etken oldu. Konyaspor’un transferde takas kabul etmediği ve şu anda bonservis bedeli olarak 3 milyon euro gibi bir meblağ üzerinde görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

JESUS İSTEDİ, KİM KALDI

Fenerbahçe’de herkesin merakla beklediği Kim Min Jae konusunda mutlu sona artık çok yaklaşıldı. Geçen sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli camiayı ve tüm futbol kamuoyunu kendisine hayran bırakan Güney Koreli stoper, 2022-23 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek.

Buradaki en önemli faktör teknik direktör Jorge Jesus oldu. Portekizli çalıştırıcının göreve geldiği günden bu yana Kim’in kalması konusunda ısrarcı olması ve oyuncusuyla daha Türkiye’ye gelmeden evvel telefonda yaptığı görüşme etkisini gösterdi. 68 yaşındaki teknik direktör, Kim Min Jae ile yaptığı konuşmada kendisini çok beğendiğini, sisteminde özel bir yere ait olduğunu ve mutlaka çalışmak istediğini iletti.

24 yaşındaki futbolcu da zaten tanıdığı ünlü hocadan duyduğu bu övgüler ve ilgili yaklaşması sonrası olumlu yönde etkilendi. Jorge Jesus ve Kim Min Jae’nin ortak payda da buluştuğu diğer konu ise 21 Kasım’da başlayacak 2022 Dünya Kupası oldu. Hem Jesus hem Kim, Katar’daki dev turnuvaya Fenerbahçe’den gitmesinin kariyeri açısından daha doğru olacağını görüştü. Kim’in özellikle Dünya Kupası’nı atlattıktan sonra kariyerine yön vermeye daha sıcak baktığı ifade edildi.

ASTRONOMİK TEKLİFLER

Ayrıca Jorge Jesus’un sürekli olarak Kim Min Jae’nin geçen sezondan kalan sakatlığını sorduğu, düzenli bilgi aldığı ve oyuncusunun Güney Kore’de nasıl bir bireysel program uyguladığını öğrendiği de aktarıldı.

Ancak sezon öncesindeki bu süreçte Kim Min Jae’ye Avrupa’dan önemli bir lig ve kulüpten reddedilemeyecek, astronomik bir teklif gelir ve serbest kalma bedeli direkt olarak ödenirse ayrılık durumu değerlendirmeye alınacak. Zira kulübün menfaatleri de göz ardı edilmeyecek.

EKİBİ ÇOK BEĞENDİ

Jorge Jesus’un teknik ekibi de Kim Min Jae konusunda olumlu rapor hazırladı. Kim’in geçen sezon Fenerbahçe’deki maçlarına göre bir analiz ve rapor düzenlendi. Güney Koreli savunmacının performansı Jorge Jesus’a tüm detaylarıyla iletildi. Jesus’un da zaten kendisinin izleyip beğendiği başarılı stoper şimdiden takımın olmazsa olmazlarından.