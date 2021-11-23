Sarı-lacivertli takımda Kim Min Jae bir kez daha adından söz ettirdi, performansıyla fark yarattı. Güney Koreli stoper Galatasaray karşısında takımının en iyi isimlerinden oldu. Özellikle 57. dakikada Van Aanholt’un çevirdiği topta kale önünde yaptığı müdahaleyle takımını ayakta tuttu. lacivertli takımda Kim Min Jae bir kez daha adından söz ettirdi, performansıyla fark yarattı.

Performansı alkış topladı!

Özellikle 57. dakikada Van Aanholt’un çevirdiği topta kale önünde yaptığı müdahaleyle takımını ayakta tuttu. 24 yaşındaki futbolcu 90 dakika boyunca başarılı bir görüntü çizdi. OPTA’nın rakamlarına göre derbide 7 kezle en fazla pas arası ve engelleme yapan oyuncu Kim Min-Jae oldu. Kim ayrıca yüzde 79 pas isabeti, 23 isabetli pas, 4 pas arası, 3 engelleme gibi rakamlarla oynadı.

Güney Kore’de de derbi canlı yayınlanırken, Kim’in performansı büyük alkış topladı. Başarılı futbolcunun performansı sosyal medya başta olmak üzere ülke basınında geniş yer buldu. (Milliyet)