Geçen sezonun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan alınan ve kısa sürede Fenerbahçe 'nin en önemli oyuncularından biri haline gelen Kim Min-Jae'nin, Rennes'e gideceği öğrenilmişti. Fransız ekibinin bu transfer için Sarı-Lacivertliler'e, 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyordu.

Büyük çoğunluğu peşin

Transfer görüşmeleri sebebiyle yaklaşık 3 gündür Kanarya'nın idmanlarında yer almayan Kim'le ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı. Çünkü Güney Koreli oyuncunun Rennes'in yolunu tutacağı konuşulurken, bir başka talibi Napoli'nin yeni bir teklifle Fener'in kapısını çaldığı öne sürüldü. İtalyanlar'ın, yaklaşık 21 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ve bu paranın büyük bir çoğunluğunu da peşin olarak vermeyi kabul ettikleri bildirildi.

Ödemeleri yapacaklar...

Kim'in, Guoan'dan eski hocası Bruno Genesio'nun, 25 yaşındaki stoperi kendi takımına gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak Kim'in, Devler Ligi'nde direkt gruplarda mücadele edecek İtalyanlar'dan yana tercihini yapmak istediği iddia edildi. Kendisi için en uygun şartların kabul edilmesini isteyen Kanarya’nın ise tecrübeli savunmacıdan gelecek parayı ilk olarak, hocası Jorge Jesus ile yeni gelen futbolcuların ödemelerinde kullanmayı planladığı bildirildi.

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