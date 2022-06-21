Yeni sezon hazırlıklarına en erken başlayan takım olan Fenerbahçe ’nin dünkü antrenmanı ilginç görüntülere sahne oldu. Futbolculara kondisyon yüklemeye başlayan teknik direktör Jorge Jesus’un yaptırdığı 20 dakikalık tempolu koşunun son turlarında, sakatlıktan çıkan veya tatilden yeni dönen Tisserand, Serdar Aziz, Lemos, Samatta, İshak Vural ve Burak Kapacak’ın diğer futbolculardan bir tur geride kaldıkları görüldü.

FUTBOLCULAR ZORLANDI

Tempolu koşular bitince bazı oyuncuların Jorge Jesus’un bitiş düdüğünü alkışlamaları antrenmanın zorluğunu gösteren detay olarak dikkat çekti. Pelkas ve Crespo idmanda · Bu çalışmanın en başarılı isimleri İrfan Can, Mert Hakan, Gustavo, Lincoln ve Bruma oldu. Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmana, milli takımlarında bulundukları için izinli olan Samatta, Valencia, Tisserand, sakatlıkları iyileşen Pelkas ve Crespo da katıldı.

KiM MiN-JAE BUGÜN GELECEK

Sakatlığı nedeniyle Güney Kore’de ameliyat olan Kim MinJae bugün İstanbul’a geliyor. Kim, bir süre takımdan ayrı özel çalışma yapacak. Sakatlık sorunu yaşayan bir başka futbolcu Arda Güler de yarından itibaren takımla çalışmalara start verecek. Milli Takım izinleri devam eden Altay, Ferdi, Serdar Dursun, Rossi, Zajc ve Szalai de bu hafta içinde takıma katılacak.

Jesus’un bizzat başlatıp sonuna dek takip ettiği tempolu koşuda Lemos ve Samatta’nın aralarında olduğu bazı futbolcular, arkadaşlarından tur yedi.

(Hürriyet)