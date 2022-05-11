Fenerbahçe ’de teknik direktör konusu artık son aşamaya geliyor, resmi bir karar alınması bekleniyor. Bu hafta içerisinde Başkan Ali Koç ve yöneticilerin son kararı vereceği belirtiliyor. Gelinen son noktada Jorge Jesus, ciddi anlamda ağır basıyor. Portekizli çalıştırıcının da önünde tek opsiyon olarak Fenerbahçe duruyor. Brezilya defterini tamamen kapatan Jesus, Fenerbahçe’nin teklifine yoğunlaştı.

Derbiye yakın takip

Jorge Jesus’un teknik ekibi de sarı-lacivertli takım için detaylı bir rapor ve analiz hazırladı. 67 yaşındaki teknik adam Brezilya seyahatinden döndükten sonra hem Beşiktaş -Fenerbahçe maçını izledi hem de ekibinin kurduğu analizi değerlendirdi. Karar aşamasında olan ve Fenerbahçe’ye olumlu bakan Jorge Jesus, sözleşme süresi ve maddi detayları da göz önünde tutuyor. Ama bu konuda da ciddi bir sorun bulunmuyor.

En kritik hafta

Başkan Ali Koç’un da kafasındaki esas hoca olarak Jorge Jesus ön plana çıkıyor. Bu hafta içerisinde işi resmiyete dökmek ve bir an evvel 2022-2023 sezonunun planlamasına başlamak isteyen Ali Koç, Jorge Jesus’la birebir görüşme gerçekleştirerek artık son aşamaya geçecek. Daha önce Jesus, 20 Mayıs tarihi verse de Flamengo defteri kapandığı için bu nedenle hiçbir kulübü beklemiyor. İki tarafın Lizbon’da yeniden buluşması bekleniyor.

Yardımcısı analiz etti

Jorge Jesus, Fenerbahçe analizindeki en büyük desteği yardımcısı Joao de Deus’tan aldı. Aynı zamanda Jesus’un birinci yardımcısı olan Deus, Fenerbahçe ile ilgili raporları ve analizleri toplayan kişi oldu. Joao de Deus’un hazırladığı rapor Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye yakın durmasını da sağladı. Özellikle kulübün Şampiyonlar Ligi hedefi burada esas nokta oldu. O nedenle şu an takımın ligi 2. bitirmesi bekleniyor.

‘Bakalım, belki’

Teknik Direktör Jorge Jesus, ailesiyle beraber Brezilya’dan döndüğü Lizbon’da havalimanında yoğun ilgi gördü. Portekiz’de basın mensupları Flamengo sorularını sorunca Jorge Jesus net konuştu, “Brezilya’ya artık geri dönme durumum yok” yorumunda bulundu. Fenerbahçe ve Türkiye sorularıyla da karşılaşan 67 yaşındaki çalıştırıcı, “Bakalım, belki” yanıtını verdi.

Madrid’de ECA toplantısı

Herkesin takip ettiği ve merakla beklediği Ali Koç’un yurt dışı seyahatinin detayları da ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, dün Madrid’de yapılan Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısına katıldı. ECA’nın yönetim kurulunda yer alan Ali Koç, dün bu nedenle İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti. Burada yeniden düzenlenen Finansal Fair Play kuralları, Şampiyonlar Ligi’nin geleceği ve istenen düzenlemeler ile bazı yeni kararlar üzerinde durulacağı aktarıldı. Ali Koç’un yurt dışı seyahatinde Lizbon’a geçip Jorge Jesus’la görüşmesi de bekleniyor.

Pereira’dan Jesus’a cevap

F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, kendisi hakkında yorumlar yapan Jorge Jesus için konuştu. Pereira, “Jorge Jesus’un Flamengo ve P. Sousa hakkındaki düşüncelerini bilmiyorum. Gerçekten kendi mi söyledi, onaylandı mı bilmiyorum. Eğer doğruysa bu soruların muhatabı Jesus olmalı. Jorge Jesus açıklasın. Ben Jesus’u yargılayacak ya da onun hakkında konuşacak biri değilim” dedi. (Milliyet)