Geçtiğimiz sezon çok istediği şampiyonluğu elde edemeyen Fenerbahçe, yeni sezon için nokta atış transferleriyle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için resmen düğmeye bastı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi.

Başkanlık yarışı nedeniyle transferde yavaşlayan G.Saray'ın bu durumundan faydalanan F.Bahçe, Patrick van Aanholt için erken davranan taraf oldu. Oyuncunun menajeriyle temesa geçildi. (Hürriyet)



