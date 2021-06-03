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Son dakika haberi! Fenerbahçe'de Galatasaray'a transfer çalımı! Patrick van Aanholt hamlesi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için düğmeye bastığı öne sürüldü.

03 Haziran 2021, Perşembe 08:37 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! Fenerbahçe'de Galatasaray'a transfer çalımı! Patrick van Aanholt hamlesi...

Geçtiğimiz sezon çok istediği şampiyonluğu elde edemeyen Fenerbahçe, yeni sezon için nokta atış transferleriyle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için resmen düğmeye bastı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi.

Başkanlık yarışı nedeniyle transferde yavaşlayan G.Saray'ın bu durumundan faydalanan F.Bahçe, Patrick van Aanholt için erken davranan taraf oldu. Oyuncunun menajeriyle temesa geçildi. (Hürriyet)

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