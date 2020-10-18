Süper Lig’de milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’ye konuk olan zirve adaylarından Fenerbahçe, rakibini 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı Lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

'Biraz daha dikkat'

Göztepe'nin kazandığı penaltı nedeniyle maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştiren Bulut, ''Yediğimiz ilk gole hiç gelmek istemiyorum. Olmayan bir penaltıdan gol yedik. Hakem neden VAR'a çağrılmadı? Gitmeliydi. Çünkü penaltı değil. Biraz daha dikkatli olunmalı. Maçın gidişatını değiştirebilirdi.'' dedi.

'3 gol atıp, 5-6 pozisyon kaçırdık'

Bireysel hataları daha az yapmaları gerektiğini vurgulayan Bulut, ''Genel anlamda baktığımızda 3 gol atıp, 5-6 pozisyon kaçırdık. Defansif anlamda bireysel hataları biraz daha azaltmamız lazım. Her hafta üzerine koyarak gitmeye çalışıyoruz. Önümüzde 35 hafta daha var. Daha çok çalışarak ufak tefek hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor.'' diye konuştu.







